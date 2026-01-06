MAGAZİN

Ünlü oryantal Sibel Gökçe uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

80’lerin sonu 90’ların başında önce danslarıyla daha sonra da oyunculuğu ile tanınan Sibel Gökçe bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. İbrahim Tatlıses ile arasındaki 'taciz' davasıyla bir dönem sık sık gündeme gelen Sibel Gökçe uzun zaman sonra ortaya çıktı. Gökçe'nin son hali kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

MYNETDETAY- Maksim Gazinosu’nda oryantal dans yaparken tanınan daha sonra oyunculuk ve yazarlık yapan Sibel Gökçe uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Sibel Gökçe, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklamasını yapmıştı.

İbrahim Tatlıses bu iddiaların ardından Gökçe’ye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.

'TACİZ' DAVASIYLA GÜNDEMDEYDİ

Mahkeme, İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Ancak mahkeme, yine İbrahim Tatlıses’i haklı bulmuştu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sibel Gökçe uzun bir aradan sonra Zahide Yetiş'in programında ortaya çıktı. Gökçe'nin son hali gündem olurken ünlü isme; 'hala çok güzel', 'yıllar iyi davranmış' gibi yorumlar yapıldı.

