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Ünlü oyuncu Emre Törün neden öldü? Hudutsuz Sevda’nın Şeref’i'nin son isteği ortaya çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti. Pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncunun son isteği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Emre Törün neden öldü? Hudutsuz Sevda’nın Şeref’i'nin son isteği ortaya çıktı
Kubra Akalın

Oyuncu Emre Törün, hayatını kaybetti. Emre Törün'ün ölüm haberi sonrası "Neden öldü?", "Emre Törün kaç yaşında?", "Emre Törün hastalığı" araştırmaları arttı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisindeki Şeref karakteriyle hafızalara kazınan Emre Törün uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Ünlü oyuncu Emre Törün neden öldü? Hudutsuz Sevda’nın Şeref’i nin son isteği ortaya çıktı 1

EMRE TÖRÜN KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir kanserle mücadele eden 52 yaşındaki Törün, daha önce pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramıştı.

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Oyunculuk kariyerine pek çok önemli yapım sığdıran Törün'ün Ekol TV'de yer alan habere göre son isteği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Emre Törün neden öldü? Hudutsuz Sevda’nın Şeref’i nin son isteği ortaya çıktı 2

Son isteği üzerine Akçay’a götürülen Törün, burada hayata veda etti.

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eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
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