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Ünü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti... EDHO ve Hudutsuz Sevda dizileriyle tanınıyordu I Emre Törün kimdir, hangi dizilerde oynadı, Emre Törün neden vefat etti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Emre Törün, pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Törün son isteği üzerine götürüldüğü Akçay'da vefat etti.

Mustafa Fidan

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Emre Törün, hayatını kaybetti. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 52 yaşındaki oyuncunun hastalığı karaciğerine sıçradı. Son isteği üzerine Akçay’a götürülen Törün, burada hayata veda etti.

Ünü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti... EDHO ve Hudutsuz Sevda dizileriyle tanınıyordu I Emre Törün kimdir, hangi dizilerde oynadı, Emre Törün neden vefat etti? 1

TELEVİZYONUN UNUTULMAZ YÜZLERİNDEN BİRİ

1996 yılında Kara Melek dizisiyle ekranlara adım atan Emre Törün, dört sezon boyunca bu dizide yer aldı. Oyunculuk kariyerine pek çok önemli yapım sığdıran Törün, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisindeki Şeref karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

ACI HABERİ UMUT OĞUZ DUYURDU

Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Defalarca aynı sahneyi paylaştığım, hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız."

Ünü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti... EDHO ve Hudutsuz Sevda dizileriyle tanınıyordu I Emre Törün kimdir, hangi dizilerde oynadı, Emre Törün neden vefat etti? 2

EMRE TÖRÜN KİMDİR? HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1 Mart 1972’de İstanbul’da doğan Emre Törün, televizyon, sinema ve tiyatroda uzun yıllar emek verdi. Rol aldığı yapımlarda canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalarda iz bıraktı. Sanat dünyası, sevilen bir oyuncusunu kaybetti. Emre Törün’ün vefatı, hayranlarını ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Oyunculuğun yanı sıra tiyatroda da aktif olan Törün, Karmakarışık oyununda yönetmenlik de yaptı. Törün'ün rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

Ünü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti... EDHO ve Hudutsuz Sevda dizileriyle tanınıyordu I Emre Törün kimdir, hangi dizilerde oynadı, Emre Törün neden vefat etti? 3

Tiyatro oyunları:

  • İkinci Bahar (2018)
  • Karmakarışık (2011)
  • Komik Para
  • Sherlock Holmes

Film ve diziler:

  • Bir Zamanlar Kıbrıs (2021)
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015–2017)
  • Güneşi Beklerken (2013)
  • Doktorlar (2006)

  • Kara Melek (1996–1999)

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