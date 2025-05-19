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Ünlü oyuncu Erkan Can ticarete atıldı! İşte yeni işi

Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda hayat verdiği 'Temel' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Erkan Can son dönemde değişimiyle gündemdeydi. 1 ayda 10 kilo veren usta oyuncu şimdi de ticarete atıldı. İşte ünlü ismin yeni işi...

Ünlü oyuncu Erkan Can ticarete atıldı! İşte yeni işi
Öznur Yaslı İkier

Mahallenin Muhtarları, Çarpışma, Kafalar Karışık, Tövbeler Olsun, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede rol alan usta oyuncu Erkan Can son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

1 ayda tam 10 kilo vererek 75 kilodan 65 kiloya düşen ünlü isim şimdi de yeni işiyle adından söz ettirdi.

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Habertürk'te yer alan habere göre; Erkan Can, ticarete atıldı ve bir restoran açtı.Restoranın işletmesini yeğenine bırakan Ercan Can; "Asıl mesleğim oyunculuk, aslında burayı yeğenime destek olsun diye açtım. Ticaretten çok anlamam, bakalım bu ilk olacak" dedi.

Açılışta, Can'ı; yakın dostlarından Güven Kıraç ile Settar Tanrıöğen yalnız bırakmadı.

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Erkan Can
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