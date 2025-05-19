Ünlü oyuncu Erkan Can ticarete atıldı! İşte yeni işi

Mahallenin Muhtarları, Çarpışma, Kafalar Karışık, Tövbeler Olsun, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede rol alan usta oyuncu Erkan Can son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

1 ayda tam 10 kilo vererek 75 kilodan 65 kiloya düşen ünlü isim şimdi de yeni işiyle adından söz ettirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Erkan Can, ticarete atıldı ve bir restoran açtı.Restoranın işletmesini yeğenine bırakan Ercan Can; "Asıl mesleğim oyunculuk, aslında burayı yeğenime destek olsun diye açtım. Ticaretten çok anlamam, bakalım bu ilk olacak" dedi.

Açılışta, Can'ı; yakın dostlarından Güven Kıraç ile Settar Tanrıöğen yalnız bırakmadı.