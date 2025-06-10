MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü oyuncu İpek Karapınar yönetmen aşkıyla nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler

Kırgın Çiçekler, Kuruluş Osman, Kara Ağaç Destanı ve Bir Zamanlar İstanbul gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Karapınar yönetmen aşkıyla evlilik yolunda ilk adımı attı. İpek Karapınar ile Ali Balcı çifti aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Ünlü oyuncu İpek Karapınar yönetmen aşkıyla nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler
Öznur Yaslı İkier

'Küçük Sırlar', 'Adını Kalbime Yazdım' ve 'Kuruluş Osman' gibi yapımlarda oynayan ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Balcı ile İzmit'te nişanlandı.

OYUNCU 1

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM!

Karapınar‘ın rol aldığı Kara Ağaç Destanı, Ali Balcı’nın da yönettiği “Siyah Kalp” dizileri nedeniyle bulundukları Kapadokya’da yolları kesişen ve aşk yaşamaya başlayan ikili, 10 aylık ilişkilerini nikah masasına taşımak için ilk adımı attı.

oyuncu 2

Nisan ayında Hamburg‘ta evlilik kararı alan İpek Karapınar ile Ali Balcı İzmit Maşukiye'de nişanlandı.

oyuncu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MS hastalığıyla mücadele ediyordu! İyi haber geldiMS hastalığıyla mücadele ediyordu! İyi haber geldi
Kan donduran mesajlar! Paylaşıp sildiKan donduran mesajlar! Paylaşıp sildi

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Yönetmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı

MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı

29 kiloya kadar düştü! Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

29 kiloya kadar düştü! Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.