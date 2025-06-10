Ünlü oyuncu İpek Karapınar yönetmen aşkıyla nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler

'Küçük Sırlar', 'Adını Kalbime Yazdım' ve 'Kuruluş Osman' gibi yapımlarda oynayan ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Balcı ile İzmit'te nişanlandı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM!

Karapınar‘ın rol aldığı Kara Ağaç Destanı, Ali Balcı’nın da yönettiği “Siyah Kalp” dizileri nedeniyle bulundukları Kapadokya’da yolları kesişen ve aşk yaşamaya başlayan ikili, 10 aylık ilişkilerini nikah masasına taşımak için ilk adımı attı.

Nisan ayında Hamburg‘ta evlilik kararı alan İpek Karapınar ile Ali Balcı İzmit Maşukiye'de nişanlandı.