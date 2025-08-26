MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü oyuncu Özge Borak üniversiteyi kazandı! O artık üniversiteli

Yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmanın ardından YKS başarısıyla istediği üniversiteye yerleşen Özge Borak, mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Borak, "Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Özge Borak üniversiteyi kazandı! O artık üniversiteli
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üniversiteyi kazandığını duyurdu. Yaklaşık iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından YKS’de istediği başarıyı elde eden Borak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Özge Borak üniversiteyi kazandı! O artık üniversiteli 1

“Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” diyen oyuncu, paylaşımında tatil yapmadan sürdürdüğü iki yıllık emek sürecine de değindi.

Ünlü oyuncu Özge Borak üniversiteyi kazandı! O artık üniversiteli 2

Borak, fotoğraf eşliğinde verdiği duyuruda, emeğinin karşılığını almanın sevincini yaşadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Konuşanlar için 300 bin dolar istiyor' denmişti! Sonunda kararını verdi 'Konuşanlar için 300 bin dolar istiyor' denmişti! Sonunda kararını verdi
İrem Derici apar topar hastaneye kaldırıldı! İrem Derici apar topar hastaneye kaldırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Özge Borak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

'Konuşanlar için 300 bin dolar istiyor' denmişti! Sonunda kararını verdi

'Konuşanlar için 300 bin dolar istiyor' denmişti! Sonunda kararını verdi

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor

Zam geliyor! Akaryakıt tabelasında rakamlar yine değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.