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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olacağını duyurdu! "Mucizeyi beklerken…"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 15:09
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'Kara Sevda', 'Ramo', 'Kuruluş: Osman' ve 'Kin' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Rüzgar Aksoy baba olmaya hazırlanıyor. Aksoy paylaşımıyla beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olacağını duyurdu! "Mucizeyi beklerken…"

Kuruluş Osman dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve pek çok yapımda öne çıkan Rüzgar Aksoy, uzun zamandır aşk yaşadığı dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile 2023 yılında Polonezköy'de gerçekleşen kır düğünü ile nikah masasına oturmuştu.

Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi verdi.

"Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…" notuyla paylaşım yapan oyuncu, eşi Yasemin Sancaklı Aksoy'un karnı burnunda pozlarını paylaştı.

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5 aylık hamile olduğu öğrenilen Yasemin Sancaklı ve eşi Rüzgar Aksoy, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Özel fotoğraf çekimiyle bebek beklediklerini duyuran çiftin pozlarına beğeni yağdı.

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Rüzgar Aksoy
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