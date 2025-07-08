Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Ünlü oyuncu Seda Türkmen ile yönetmen Deniz Yorulmazer, birkaç ay önce, yaklaşık 2 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.

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Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir birlikteliğe başladı. Türkmen yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Seda Türkmen, merhum ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte göründüğü beyaz kalp emojili fotoğrafa; "Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle" notunu düştü.

Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte çıktığı tatilden başka fotoğraflar da yayımladı.