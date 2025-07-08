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Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Tövbeler Olsun, Mahkum, Yargı, Sandık Kokusu ve Sustalı Ceylan gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Seda Türkmen yeni bir aşka yelken açtı. Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir birlikteliğe başladı.

Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Seda Türkmen ile yönetmen Deniz Yorulmazer, birkaç ay önce, yaklaşık 2 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.

Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş 1

AŞKINI İLAN ETTİ

Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir birlikteliğe başladı. Türkmen yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş 2

Seda Türkmen, merhum ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte göründüğü beyaz kalp emojili fotoğrafa; "Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş 3

Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte çıktığı tatilden başka fotoğraflar da yayımladı.

Ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş 4

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