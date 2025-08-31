MAGAZİN

Ünlü oyuncu sessiz kalmadı! Cezmi Baskın taciz iddiasına yanıt verdi: "O galada kendisi yokmuş"

Son günlerdeki taciz iddialarına Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın adı da karışmıştı. Baskın iddialar hakkındaki ilk açıklamasını yaparak yanıt verdi.

Son günlerde sanat dünyasından birçok ünlü ismin adı taciz iddiasına karıştı. İddialar gündemdeki yerini korurken yenileri de ardı sıra geliyor.

CEZMİ BASKIN HAKKINDA TACİZ İDDİASI

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Cezmi Baskın hakkında da sinemacı Fazilet Onat bir iddia ortaya atmıştı.

Fazilet Onat ''İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskin beni "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır. Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.'' ifadelerini kullanarak Baskın'ı tacizle suçlamıştı.

CEZMİ BASKIN YANIT VERDİ: "TACİZİN YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ GALADA KENDİSİ YOKMUŞ"

Ünlü oyuncu Cezmi Baskın iddialara sessiz kalmadı. "Böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim" diyen Baskın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddia­yı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu.

Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum."

