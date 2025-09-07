Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Mardin'de nişan yapıldı

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile ilişkisini bir adım ileri taşıyarak aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlandı.

Erginci ile Efe Saydut, Mardin’de ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sevda Erginci’nin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ve dostları, o anları sosyal medyada paylaşarak çifte olan mutluluklarını gösterdi.

Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, hayranları ve takipçileri "Hayırlı olsun" yorumlarıyla iyi dileklerini iletti.