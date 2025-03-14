Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in yıllar önce verdiği röportaj gündem oldu! "Ölüyor muyum?"

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti.

"YİNE AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETTİK"

Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun mide kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şinasi Yurtsever'in son sözleri ortaya çıktı. 2017 yılında bir programa konuk olan Yurtsever, program sunucusunun sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine espirili bir yanıt vermişti.

2017 yılında Doğa Rutkay'ın programına konuk olan Yurtsever, Rutkay ile sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine espirili bir yanıt vermişti.

"ÖLÜYOR MUYUM?"

Şinasi Yurtsever program sunucusunun lafı üzerine, 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?' cevabını vererek yüzlerde tebessüm bırakmıştı. Yurtsever, 'En son Doğa Rutkay'ın programına katıldı. Haberlerde hep burdan görüntüleri kullanacaklar, rahmetli ne demişti diye" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun vefatının ardından gündem olan videodan sonra, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'içine doğmuş gibi' yorumlarını yapmadan geçemedi.