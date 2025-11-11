MAGAZİN

Ünlü oyuncu Survivor 2026'da yarışmasında! Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor kadrosuna katılan bir oyuncu daha açıklandı. Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Survivor yarışmacıları arasında kimler var?

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre gibi ünlü isimler resmen belli oldu. Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda yarışacak yeni bir isim daha belli oldu.

Ünlü televizyoncu, yarışmada ünlüler kadrosunda yer alan beşinci ismi de duyurdu.

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla oyuncu Serhan Onat'ın yeni sezonda resmen yer alacağını paylaştı.

Ünlü oyuncu Survivor 2026 da yarışmasında! Acun Ilıcalı duyurdu 1

Ilıcalı paylaşımında "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit’te doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Onat, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamıştır. Televizyon dünyasına adımını ise “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisi ile atmıştır. Bu rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Ardından “Bodrum Masalı”, “Yalancı”, “Kuruluş Osman” gibi popüler dizilerde rol aldı.

