Ünlü oyuncudan üzen haber! Ali Tutal kalp krizi geçirdi

'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi birçok sinema ve TV dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi.

75 yaşındaki Ali Tutal'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun hastanede tedavisi devam ediyor.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Bir sinema emekçisi olan Ali Tutal, Diyarbakır doğumlu olup Siyasal İşletme mezunudur.

1976 yılında sinemaya 'İzin' filmi ile başladı. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle hafızalara kazındı.