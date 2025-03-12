MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncudan üzen haber! Ali Tutal kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncudan üzen haber! Ali Tutal kalp krizi geçirdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 14:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Kördüğüm, Yasak Elma gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi. 75 yaşındaki karakter oyuncusunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncudan üzen haber! Ali Tutal kalp krizi geçirdi

'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi birçok sinema ve TV dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi.

75 yaşındaki Ali Tutal'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun hastanede tedavisi devam ediyor.

ALİ TUTALLL

ALİ TUTAL KİMDİR?

Bir sinema emekçisi olan Ali Tutal, Diyarbakır doğumlu olup Siyasal İşletme mezunudur.

1976 yılında sinemaya 'İzin' filmi ile başladı. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle hafızalara kazındı.

Mynet'in Sesi
Gelen sorularla şaşkına döndü! "Bunlar nasıl sorular" diyerek...Gelen sorularla şaşkına döndü! "Bunlar nasıl sorular" diyerek...
Yarışmada bayıldı! Eşi o yorumlara isyan ettiYarışmada bayıldı! Eşi o yorumlara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.