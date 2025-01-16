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Ünlü oyuncular tek tek adliyeye çağırılacak! Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! '5 milyon dolar' yine soruldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 09:47
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Magazin manşetleri günlerdir ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialarla çalkalanıyor. Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı bu ilişki için bir iş adamından 5 milyon dolar rüşvet alındığı iddiaları üzerine Serenay Sarıkaya adliyeye çağırıldı ve ifade verdi. Serenay Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı...

Ünlü oyuncular tek tek adliyeye çağırılacak! Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! '5 milyon dolar' yine soruldu

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki iddialar günlerdir magazin manşetlerindeki yerini koruyor.

Ayşe Barım'ın, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları gündeme gelmiş ve iddialar sonrası ünlü menajer hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya'nın da Mert Demir ile reklam aşkı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

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'İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI VAR'

Bu iddialar sonrası Sarıkaya tanık sıfatı ile ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı. Adliye çıkışı açıklamalar yapan ve 'İtibarsızlaştırma çabası var' diyen Sarıkaya'nın ifadesi de ortaya çıktı.

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Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sarıkaya; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

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BAŞKA OYUNCULAR DA İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını dile getirdi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını söyledi.

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Ünlü oyuncu "Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
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