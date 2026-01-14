Ünlü rapçi Blok3 babası için kesenin ağzını açtı! Hayalindeki lüks aracı hediye etti

Blok3 olarak bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın, son olarak Demet Akalın'la yaşadığı polemik sonrası sık sık gündeme geldi.

Ünlü rapçi, bu defa sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Blok3, babasının hep hayalini kurduğu şeyi bugün kendisinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ünlü rapçi, babasının çok istediği arabayı aldığı ve ona hediye ettiğini gösterdi. Ünlü şarkıcı o anları video çekip hayranlarıyla paylaştı.

Blok3'ün babası ise mutluluğunu ve sevincini gizleyemedi. Ünlü rapçi ve babası daha sonra birlikte 10 milyon TL değerindeki araçla poz verdi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Blok3'ün babasına olan bu jesti sosyal medyada takdir topladı. Blok3'ün yalnızca Spotify’dan ayda 14 milyon lira kazandığı iddia edilmişti.