Ünlü rapçi Blok3'ün yeni sevgilisi model çıkmıştı! 'Evlilik sözü verdi'

Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı uzun süre magazin manşetlerinde kalmıştı. Ayrılıkları ile de gündemden düşmeyen ikilinin ayrılık sebebi 'dizideki öpüşme sahnesi' olduğu söylenmişti.

Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Genç model İrem Haznedar ile birlikte olduğu ortaya çıkan Blok3 annesinden de onay aldı.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ; 'Annesi İrem'i çok sevmiş. Annesi İrem'e evlilik sözü vermiş. Yaza sizi evlendireceğim demiş.' ifadelerini kullandı.