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  4. Ünlü rapçi Blok3'ün yeni sevgilisi model çıkmıştı! 'Evlilik sözü verdi'

Ünlü rapçi Blok3'ün yeni sevgilisi model çıkmıştı! 'Evlilik sözü verdi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 10:54
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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde uzun süre adından söz ettiren ünlü rapçi Blok3'ün yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Genç bir model ile birlikte olan Blok3 lakaplı Hakan Aydın'a annesinden onay çıktı.

Ünlü rapçi Blok3'ün yeni sevgilisi model çıkmıştı! 'Evlilik sözü verdi'

Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı uzun süre magazin manşetlerinde kalmıştı. Ayrılıkları ile de gündemden düşmeyen ikilinin ayrılık sebebi 'dizideki öpüşme sahnesi' olduğu söylenmişti.

hakan aydın

Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Genç model İrem Haznedar ile birlikte olduğu ortaya çıkan Blok3 annesinden de onay aldı.

irem

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ; 'Annesi İrem'i çok sevmiş. Annesi İrem'e evlilik sözü vermiş. Yaza sizi evlendireceğim demiş.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş Hakan Aydın kim
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