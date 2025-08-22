MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Çakal konser sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Çakal, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı.

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.

Ünlü rapçi Çakal a konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı 1

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ünlü rapçi Çakal a konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı 2

AMELİYATA ALINDI

Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken ünlü rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Çakal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldiMetin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi
Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklamaTaciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı çakal rapçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Jose Mourinho'nun sır perdesi aralandı!

Jose Mourinho'nun sır perdesi aralandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.