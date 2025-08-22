Ünlü rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı.
Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken ünlü rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Çakal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.
