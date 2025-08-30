MAGAZİN

Ünlü rapçi French Montana ile Dubai Prensesi Şeyha Mahra nişanlandı! 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırdı

Rap dünyasının ünlü ismi French Montana, Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyha Mahra ile nişanlandı. Montana nişanlısına servet değerinde bir yüzük hediye etti. New York'ta özel tasarlanan 11,53 karat zümrüt kesim yüzüğün fiyatı tam tamına 1 milyon 50 bin dolar.

Ünlü rapçi French Montana ile Dubai Prensesi Şeyha Mahra nişanlandı! 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırdı
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü rapçi French Montana, nişanlısı Şeyha Mahra için kesenin ağzını açtı. Sanatçı, aldığı tektaş yüzüğe tam 1 milyon 50 bin dolar (yaklaşık 35 milyon TL) ödedi.

New York'ta mücevher tasarımlarıyla tanınan Eric the Jeweler tarafından hazırlanan yüzük, 11,53 karat zümrüt kesim elmasla dikkat çekiyor. Montana, bu özel yüzük için aylar öncesinden sipariş vermişti.

Ünlü rapçi French Montana ile Dubai Prensesi Şeyha Mahra nişanlandı! 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırdı

HAZİRAN'DA NİŞANLANDILAR

French Montana ile Dubai Kraliyet Ailesi üyesi Şeyha Mahra, geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı. İkilinin ilişkisi kısa sürede evlilik kararıyla taçlandı.

Ünlü rapçi French Montana ile Dubai Prensesi Şeyha Mahra nişanlandı! 1 milyon dolarlık yüzük göz kamaştırdı

KENDİ SERVETİ DE BÜYÜK

Şeyha Mahra'nın aile serveti çok konuşulsa da French Montana da müzik dünyasında kendi rekorlarıyla öne çıkıyor.

