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Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan havalimanında yolcuyla tartıştı: "Sen kimi doğruyorsun?"

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartıştı. Tartıştığı yolcunun kendisine sarf ettiği sözlere sinirlenen Asan'ın ‘Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' dediği görüldü.

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan havalimanında yolcuyla tartıştı: "Sen kimi doğruyorsun?"
Recep Demircan

‘Et Profesörü', ‘Etin Ustası' olarak da tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, iddiaya göre Giresun'daki bir yemek festivaline gitmek üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışma yaşadı.

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"SEN KİMİ DOĞRUYORSUN?"

Tartıştığı yolcunun kendisine sarf ettiği sözlere sinirlenen Asan'ın ‘Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' dediği görüldü.

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TARTIŞMA ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE SONLANDI

Çevredekilerin]araya girmesiyle tartışma bir süre sonra sonlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga sabiha gökçen havaalanı
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