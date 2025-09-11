Ünlü şarkıcı Asil Gök ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı

Derya Uluğ, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök’ün ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Derya Uluğ, yaptığı paylaşımda; "Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Ünlü müzisyen, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Asil Gök; "Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız" dedi.