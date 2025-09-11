MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Asil Gök ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Asil Gök’ün ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Asil Gök geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Asil Gök ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Derya Uluğ, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök’ün ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Asil Gök ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı 1

Derya Uluğ, yaptığı paylaşımda; "Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Asil Gök ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı 2

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Ünlü müzisyen, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Asil Gök; "Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Ünlü şarkıcı Asil Gök ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı 3

Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
