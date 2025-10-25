MAGAZİN

Ünlü şarkıcı bu defa üzdü! Edis sahnede zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı

Son yılların popüler şarkıcılarından Edis Görgülü bu defa sahnede zor anlar yaşadı. Harbiye'de sahne alan ünlü isim dans ederken zaman zaman zorluk yaşadı. Ünlü şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

'Arıyorum', 'Martılar', 'Çok çok', 'Benim Ol', 'Sor' gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Edis, konserlerine tam gaz devam ediyor.

Edis, İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici karşısına çıktı. Ünlü isim, ‘Martılar’ şarkısını söylerken, “Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum” dedi.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Dans ederken zaman zaman zorluk yaşayan Edis, konser sırasında hayranlarıyla dertleşti. Edis, bel fıtığı olduğunu açıkladı.

Beli bantlı şekilde sahneye çıkan ünlü sanatçı, "Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum. " dedi.

