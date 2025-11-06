MAGAZİN


Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak 48 kiloya kadar düştü! 'Sıkıntılı bir durum' deyip anlattı! Son haline yorum yağdı

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak aşırı zayıf haliyle dikkat çekti. Son dönemde istemeden kilo veren ünlü şarkıcı 48 kiloya kadar düştü. Züleyha Ortak yaşadığı süreci 'Sıkıntılı bir durum' deyip anlattı. Ortak'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.



Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü isim 48 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

Ünlü sanatçı, son dönemde fazla kilo kaybettiğini ve bu durumdan memnun olmadığını söyledi: “Yoğun çalıştığım zaman yemek yiyemiyorum. Yemek yemediğimde bu hale geliyorum. Bir hafta yemediğimde 50 kilonun altına düşüyorum.

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak 48 kiloya kadar düştü! Sıkıntılı bir durum deyip anlattı! Son haline yorum yağdı 1

Şu anda 48 kiloyum ama ideal kilom 52-53. Tekrar oralara geleceğim, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Hep aynı kiloda olmak daha sağlıklı" dedi.

'ZAYIF OLMAYI KİMSEYE ÖNERMİYORUM'

Züleyha Ortak, “Bu aralar kıyafetlerim çok bollaştı. 34 bedenden bile aşağı düştüm. Sürekli terzideyim, adeta terziye çalışıyorum diyebilirim. Bu kadar zayıf olmayı kimseye önermiyorum. Bu durumdan ben de mutlu değilim. En az 2 kilo aldığımda ideal kiloma ulaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak 48 kiloya kadar düştü! Sıkıntılı bir durum deyip anlattı! Son haline yorum yağdı 2

Ünlü sanatçının son görüntüsüne sosyal medyada; 'fazla zayıflamış', 'fazla zayıflık iyi değil' gibi yorumlar yapıldı.

Züleyha Ortak
