Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatını açık açık anlattı! 'Anneme sordum...'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa 100'de Bir programının konuğu oldu. Yine babasına dair açıklamalarda bulunan Erbil, babasının özel hayatı hakkında da konuşmayı ihmal etmedi.

Yasmin Erbil, 'Babamın yedekleme problemi var' diyerek, Mehmet Ali Erbil'le ilgili şunları söyledi:

''Bir insan neden aldatır diye sorduğumda annem diyor ki, 'O insanın kendisiyle olan sorunu, babamın yedekleme problemi vardı mesela. Kendiyle ilgili sorunları oluyor. Sevgi görmemiş insanlar yapıyor bunu... Bunu babam, kendisi de açıklamıştı zaten.''

Mehmet Ali Erbil kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile ikinci evliliğini gerçekleştirmişti. 1989 yılında nikah masasına oturan çift, 1996 yılında boşanmıştı. Mehmet Ali Erbil'le Nergis Kumbasar'ın bu evlilikten, kızları Yasmin Erbil dünyaya gelmişti.