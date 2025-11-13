MAGAZİN

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in serveti ortaya çıktı! 'Hiç çalışmasam da...' diyerek tek tek saydı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle gündeme geliyor. Her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa 'hiç çalışmasam bile...' diyerek servetini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle de çok konuşuluyor.

Son olarak hakkında 'Maddi olarak çöktü, geçinemiyorlar' iddiaları çıkan Mehmet Ali Erbil katıldığı bir canlı yayında bu iddialara nokta koydu.

Mehmet Ali Erbil; 'Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evler de toplam 10 milyon dolar eder. Hiçbir zaman kumarda varımı, yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır.

17 yaşında çocuğum Londra'da okuyacak daha şimdiden onun yatırımını yapmışımdır. Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var.' diye konuştu.

