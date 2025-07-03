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Ünlü spiker ile evlendi! Feyyaz Şerifoğlu balayı için bakın nereyi seçti

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile 29 Haziran Pazar akşamı evlendi. Ünlü çift düğün sonrası balayı için bakın nereyi seçti...

Ünlü spiker ile evlendi! Feyyaz Şerifoğlu balayı için bakın nereyi seçti
Öznur Yaslı İkier

Camdaki Kız dizisiyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da dünyaevine girdi.

Ünlü spiker ile evlendi! Feyyaz Şerifoğlu balayı için bakın nereyi seçti 1

Merve Dinçkol, düğün sonrası eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun soyadını sosyal medya profiline hemen ekledi. Ünlü isim, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelledi.

Ünlü spiker ile evlendi! Feyyaz Şerifoğlu balayı için bakın nereyi seçti 2

BALAYI İÇİN ORAYI SEÇTİLER

Ünlü çift, düğün sonrası tatile çıktı. Yunanistan'a giden Şerifoğlu ile Dinçkol, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü spiker ile evlendi! Feyyaz Şerifoğlu balayı için bakın nereyi seçti 3

Yunanistan'ın Pire şehrine giden ünlü çiftin balayı pozları büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol
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