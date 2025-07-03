Ünlü spiker ile evlendi! Feyyaz Şerifoğlu balayı için bakın nereyi seçti

Camdaki Kız dizisiyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da dünyaevine girdi.
Merve Dinçkol, düğün sonrası eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun soyadını sosyal medya profiline hemen ekledi. Ünlü isim, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelledi.
Ünlü çift, düğün sonrası tatile çıktı. Yunanistan'a giden Şerifoğlu ile Dinçkol, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Yunanistan'ın Pire şehrine giden ünlü çiftin balayı pozları büyük ilgi gördü.
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