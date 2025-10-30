Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz organ nakli oldu! Son hali ortaya çıktı! 'Allah'a şükrediyorum'

Türk halk müziğinin usta ismi, bağlama üstadı Orhan Hakalmaz bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Yaşamını gözlerden uzak süren ünlü türkücü zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli olan ünlü türkücü sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelere geri döndü.

Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne aldı.

Organ nakli sürecine dair yaşadıklarını anlatan ünlü isim; 'Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun tuttu. O da sağ olsun böbreğini verdi.' ifadelerini kullandı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Orhan Hakalmaz'ın son haline kısa sürede yorum yağdı. Ünlü türkücüye; 'Geçmiş olsun', 'Allah şifa versin', 'Acil şifalar diliyorum', 'Bayadır gözükmüyordu geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.