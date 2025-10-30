MAGAZİN

Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz organ nakli oldu! Son hali ortaya çıktı! 'Allah'a şükrediyorum'

Türk halk müziğinin güçlü ismi, bağlama üstadı, türkücü Orhan Hakalmaz bir süredir gözlerden uzak yaşam sürüyordu. Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Hakalmaz'ın organ nakli olduğu öğrenildi. Orhan Hakalmaz sağlığına kavuşur kavuşman hemen sahnelere koştu.

Öznur Yaslı İkier

Türk halk müziğinin usta ismi, bağlama üstadı Orhan Hakalmaz bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Yaşamını gözlerden uzak süren ünlü türkücü zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli olan ünlü türkücü sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelere geri döndü.

Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz organ nakli oldu! Son hali ortaya çıktı! Allah a şükrediyorum 1

Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne aldı.

Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz organ nakli oldu! Son hali ortaya çıktı! Allah a şükrediyorum 2

Organ nakli sürecine dair yaşadıklarını anlatan ünlü isim; 'Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun tuttu. O da sağ olsun böbreğini verdi.' ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz organ nakli oldu! Son hali ortaya çıktı! Allah a şükrediyorum 3

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Orhan Hakalmaz'ın son haline kısa sürede yorum yağdı. Ünlü türkücüye; 'Geçmiş olsun', 'Allah şifa versin', 'Acil şifalar diliyorum', 'Bayadır gözükmüyordu geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz organ nakli oldu! Son hali ortaya çıktı! Allah a şükrediyorum 4

Orhan Hakalmaz
