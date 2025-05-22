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Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor! Dilan Çiçek Deniz iddialı tarzıyla Cannes'ta aldı! Belden aşağısı olay...

Cesur kostümleri, estetikleri ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz bir markanın davetlisi olarak soluğu Cannes Film Festivali'nde aldı. Kırmızı halıda transparan elbisesiyle boy gösteren Deniz'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor! Dilan Çiçek Deniz iddialı tarzıyla Cannes'ta aldı! Belden aşağısı olay...
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdilerde Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

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Dilan Çiçek Deniz, bir markanın davetlisi olarak Cannes'a gitti. Rebecca Zlotowski’nin 'Vie Privee' filminin gösteriminde kırmızı halıda yürüyen Deniz iddialı tarzıyla beğeni topladı.

DİLAN

Baştan aşağı ışıltılı bir elbise giyen Dilan Çiçek Deniz belden aşağısı transparan tercihiyle çok konuşuldu. Ünlü isim kombinini yine ışıltılı takılarıyla tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Güzel oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'her hali olay', 'prenses gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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