Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu yapılmıştı! Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı: 'Bazı isimler kabul etti'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

TANINAN İSİMLER GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'BAZI İSİMLER KABUL ETTİ'

Gazeteci Emrullah Erdinç soruşturmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdinç paylaşımında şu iddiayı dile getirdi:

Erdinç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ünlü isimlerin evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise verdikleri ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti.

Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her her türlü madde kullanımı suç.

Bu mücadele yalnızca kullanıcılarla sınırlı kalmamalı. Asıl hedef bu maddeyi Türkiye pazarına sokan baronlar olmalı. İddialara göre, bu baronların bazıları kamu içindeki bağlantılarıyla korunuyor."