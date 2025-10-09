MAGAZİN

Ünlü isimlerden kan ve saç örnekleri alındı! 'Uyuşturucu' operasyonunda şu 7 soru soruldu! Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan ünlü isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyona dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ünlü isimlerin ifadelerine de ulaşıldı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre;
ünlü isimlerin soruşturma kapsamında verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Ünlülere aynı sorular soruldu. İşte ünlülere sorulan sorular;

1 -Mesleğiniz nedir?
2- Geçiminizi nasıl sağlarsınız?
3- Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?
4- Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?
5- Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?
6- Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?
7- Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı ve ya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

HADİSE'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Hadise, sanatçı olduğunu aylık gelirinin 700 ila 800 bin arasında değiştiğini söyledi. Hayatının hiçbir döneminde uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Hadise, ‘Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, uyarıcı madde içerikli bir gönderi alıntılamadım veya yeniden gönderme şeklinde mesaj paylaşmadım.

Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyarıcı madde satış yapılan biriyle ya da aracıyla görüşmedim. Madde temini için para transferi yapmadım. Uyarıcı madde içen birine şahit olmadım’ şeklinde savunma yaptı. Ünlülerin çoğunluğunun alınan ifadelerinde söz konusu iddiaları reddettiği belirtildi.

