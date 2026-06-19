Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Kerim Can Durmaz... Test sonuçları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’nda alınan örneklerin incelemesine ilişkin yeni sonuçlar geldi.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, son gelişmeye göre 10 şüphelinin test sonucunun ise negatif olduğu belirtildi.

8 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Beren Saat

10 ŞÜPHELİNİN SONUCU NEGATİF

Soruşturmada son gelişmeye göre Ahmet Karoğlu, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Muran Kazancıoğlu, Kerim Can Durmaz, Gürani Murat Kazancıoğlu, Murat Saygı ve Reyhan Küçükyeğen’in test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Kerim Can Durmaz

SORUŞTURMADA TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak”, bazı şüpheliler hakkında ise “fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamaları yöneltilmişti.

Bu kapsamda Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla; Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia ise “fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.