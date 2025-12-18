Boğaz'daki VIP yalı partilerine katılan ünlülerin yaptıkları ağızları açık bıraktı! Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Medya camiasından isimler, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Ayrıca Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

BOĞAZ'DAKİ YALIDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in İstanbul Boğazı hattındaki bir yalıda uyuşturucu partisi düzenlediği belirlendi. Atv muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; dosyaya yansıyan iddialardan bazıları şöyle:

TELEFON YASAK, REFERANSI OLMAYAN GİREMİYOR

Partiler yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendi.

Telefon getirilmesi yasak.

Davetlilerin referansla içeri alındı.

UYUŞTURUCU TEMİN EDİLDİ, GRUP SEKS YAPILDI

Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişiler var.

Ortamda uyuşturucu temin edildi ve kullanıldı.

Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandı.

Adli birimlerce yürütülen çalışmalarda, organizasyonun haftalar süren planlı bir yapı içinde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul’da önceden yürütülen uyuşturucu soruşturmalarına bağlı olarak yeni bir operasyon yapıldı. Bazı ünlülerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Ünlülerin adreslerine düzenlenen operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.