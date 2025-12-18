MAGAZİN

Boğaz'daki VIP yalı partilerine katılan ünlülerin yaptıkları ağızları açık bıraktı! Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar

İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda iddiaya göre uyuşturucu partileri düzenleniyordu. Sosyetik isimler, ünlüler ve sanatçıların davet edildiği gizli partilerde grup seks yapıldığı da iddiaların arasında. Birçok ünlünün adının karıştığı uyuşturucu operasyonunun perde arkasından işte bu çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı! Üstelik akıllara durgunluk veren iddialar bunlarla sınırlı değil.

Hazar Gönüllü

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Medya camiasından isimler, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Ayrıca Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

BOĞAZ'DAKİ YALIDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in İstanbul Boğazı hattındaki bir yalıda uyuşturucu partisi düzenlediği belirlendi. Atv muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; dosyaya yansıyan iddialardan bazıları şöyle:

Boğaz daki VIP yalı partilerine katılan ünlülerin yaptıkları ağızları açık bıraktı! Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar 1

TELEFON YASAK, REFERANSI OLMAYAN GİREMİYOR

  • Partiler yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendi.
  • Telefon getirilmesi yasak.
  • Davetlilerin referansla içeri alındı.

Boğaz daki VIP yalı partilerine katılan ünlülerin yaptıkları ağızları açık bıraktı! Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar 2

UYUŞTURUCU TEMİN EDİLDİ, GRUP SEKS YAPILDI

  • Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişiler var.
  • Ortamda uyuşturucu temin edildi ve kullanıldı.
  • Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandı.

Boğaz daki VIP yalı partilerine katılan ünlülerin yaptıkları ağızları açık bıraktı! Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar 3

Adli birimlerce yürütülen çalışmalarda, organizasyonun haftalar süren planlı bir yapı içinde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul’da önceden yürütülen uyuşturucu soruşturmalarına bağlı olarak yeni bir operasyon yapıldı. Bazı ünlülerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Ünlülerin adreslerine düzenlenen operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

