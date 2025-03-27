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Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam dudak uçuklattı

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. 2, 3 ve 4 Nisan'da bayram tatiline dahil edilerek bayramda toplam izin 9 güne çıkarıldı. Bayramda otellerde sahne alacak yıldız isimlerin tarifeleri de belli oldu.

Ünlülerin bayram tarifesi cep yakıyor! Bir gecede kazanacakları rakam dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı, 30- Mart- 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.

Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı Kıbrıs ve Antalya'da hareketli günler yaşanmaya başladı. Antalya'da özellikle Belek, Kundu, Lara, Kemer, Konyaaltı ve Side, Alanya bölgelerindeki otellerin birçoğu turizm sezonunu Ramazan Bayramı ile açıyor.

Bu bayramda sanatçılı konserlerin yoğunluğu dikkat çekti. Sanatçıların en çok konser vereceği bölge KKTC olurken, KKTC'yi Antalya takip etti.

GECELİK KİŞİ BAŞI FİYATLAR...

Sanatçıların konser vereceği otellerdeki gecelik kişi başı fiyatlar ise 35-40 bin TL'den başlayıp ultra her şey dahil 200 bin TL'ye kadar yükseldiği görüldü.

Birçok sanatçı bayramda sahnede olacak. Özellikle KKTC, Antalya gibi tatil bölgelerindeki beş yıldızlı otellerde sahneye çıkacak sanatçılardan bazıları ise bayramda iki, hatta üç şehirde konsere çıkacak.

Gülşen İstanbul, İzmir ve KKTC'de, Derya Bedavacı KKTC, Antalya ve Bursa'da, Özcan Deniz İstanbul ve KKTC'de, Funda Arar Antalya ve KKTC'de konser verecek.

tan

Antalya Kemer'de şu isimler sahne alacak: Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Ziynet Sali, Gökhan Tepe, Deniz Seki. Belek'te Erkan Güleryüz, Sibel Can, Funda Arar, Altay, Tuğçe Çolakoğlu, Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, Kundu'da Ayta Sözeri ve Buray.

EBRU

KKTC'de de ise şu isimler sahneye çıkacak: Hadise, Aleyna Tilki, Niran Ünsal, Öykü Gürman, Zeynep Bastık, Emrah, İrem Derici, Linet, Işın Karaca, Bülent Ersoy, Kibariye, Ege, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Simge Sağın, Hande Yener, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Gülben Ergen ve Koray Avcı, Volkan Konak, Funda Arar, Gülşen, Sıla, Melek Mosso.

TARAN

Bakü'de Tarkan, Sapanca'da Ceylan Ertem ve Deniz Seki, Afyonkarahisar'da Manuş Baba ve Altay, Yalova'da Ekin Uzunlar, İstanbul'da Merve Özbey gibi isimlerin konserleri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı ünlüler
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