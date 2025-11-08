MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond'a silahlı saldırı! 'Kurşunlama siparişi aldım'

Ünlülerin kuyumcusu olarak tanınan ve Ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ersan Diamond'un Nişantaşı'ndaki işyeri saldırıya uğradı.

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond'a silahlı saldırı! 'Kurşunlama siparişi aldım'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Nişantaşı’nda ünlü kuyumcu Ersan Diamond’a ait iş yeri silahlı saldırıya uğradı.

Olayın internet üzerinden siparişle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, “İnternetten kurşunlamasiparişi aldım, kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” dedi.

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond a silahlı saldırı! Kurşunlama siparişi aldım 1

Polis, saldırının arkasındaki kişilere ulaşmak için soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında dijital deliller incelenmeye başlandı.

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond a silahlı saldırı! Kurşunlama siparişi aldım 2

Saldırının arkasında azmettirici bir kişi ya da organize bir yapı olup olmadığı araştırılıyor.

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond a silahlı saldırı! Kurşunlama siparişi aldım 3

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyada mücevher ve lüks saat videolarıyla tanınan, müşterileri arasında Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya, İsmail Türüt gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğu “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez 18 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acı gününde yalnız bırakmadı! Küçük Can'ı o teselli etti Acı gününde yalnız bırakmadı! Küçük Can'ı o teselli etti
Zirvenin sahibi değişti! Reyting rekoru kırıldı Zirvenin sahibi değişti! Reyting rekoru kırıldı

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu ünlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.