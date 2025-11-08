Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond'a silahlı saldırı! 'Kurşunlama siparişi aldım'

İstanbul Nişantaşı’nda ünlü kuyumcu Ersan Diamond’a ait iş yeri silahlı saldırıya uğradı.

Olayın internet üzerinden siparişle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, “İnternetten kurşunlamasiparişi aldım, kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” dedi.

Polis, saldırının arkasındaki kişilere ulaşmak için soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında dijital deliller incelenmeye başlandı.

Saldırının arkasında azmettirici bir kişi ya da organize bir yapı olup olmadığı araştırılıyor.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyada mücevher ve lüks saat videolarıyla tanınan, müşterileri arasında Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya, İsmail Türüt gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğu “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez 18 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.