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Usta oyuncu Gül Onat saçlarını kazıttı! Son haline yorum yağdı

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve kemoterapi gören usta oyuncu Gül Onat saçlarını kazıttı. Gül Onat son halini paylaşınca destek mesajları peş peşe geldi.

Usta oyuncu Gül Onat saçlarını kazıttı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de hayat verdiği 'Perihan Teyze' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı: ''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

Usta oyuncu Gül Onat saçlarını kazıttı! Son haline yorum yağdı 1

SAÇLARINI KAZITTI
Gül Onat, kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdi. Usta oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta oyuncu Gül Onat saçlarını kazıttı! Son haline yorum yağdı 2

Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.

Kısa sürede gündem olan bu karenin ardından Onat'a dostlarından ve takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

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Oyuncu sihirli annem
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