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Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinden duygulandıran veda

İki ay önce beyin kanaması geçiren oyuncu Naşit Özcan, 4 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Özcan için bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Usta oyuncu törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinden duygulandıran veda
Öznur Yaslı İkier

27 Şubat’ta beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor.

68 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için ilk tören, saat 11.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde başladı.

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DUYGUSAL VEDA

Dostları usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü hayat arkadaşına son vedasında herkesi duygulandırdı.

Göklü “Naşit’i oturduğunuz yerlerden kalbim seçti.” ifadelerini kullandı ve o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Naşit Özcan'ın naaşı törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Naşit Özcan
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