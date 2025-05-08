Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinden duygulandıran veda

27 Şubat’ta beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor.
68 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için ilk tören, saat 11.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde başladı.
Dostları usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü hayat arkadaşına son vedasında herkesi duygulandırdı.
Göklü “Naşit’i oturduğunuz yerlerden kalbim seçti.” ifadelerini kullandı ve o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Naşit Özcan'ın naaşı törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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