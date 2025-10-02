Utanmazlığın böylesi: Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum!

Fenomen isim Esra Ezmeci, sosyal medya hesaplarından gelen sorulara verdiği cevaplarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Hayranlarının merak ettiği özel hayat sorularını yanıtlayan Ezmeci'ye öyle sorular geliyor ki zaman zaman sosyal medyada da günlerce konuşuluyor.

Son olarak bir kişiden "Utanmazlığın böylesi" dedirten bir mesaj geldi. Bir kişi klinik psikoloğa "Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum! Normal mi?" diye sordu.

Esra Ezmeci ise sosyal medyada bu soruyu paylaşarak şu yanıtı verdi:

"İnsanoğlu böyledir her şeyi ister ama hayat böyle bir şey değil. Hayat her zaman size şöyle der: Seçim yapmalısın. Her şey senin olamaz; hem karım olsun hem metresim olsun oh ne güzel. Siz iki kadına da haksızlık yapıyorsunuz. En çok da karınıza haksızlık yapıyorsunuz resmi olarak eşiniz o! Bu normal değil bu bencillik. Siz her şeyi ve herkesi istiyorsunuz sizdeki durum bencillik."

Soruyu gören takipçiler ise "Böyle utanmazlık görmedim", "Sanki çok normal bir şeymiş gibi bahsetmiş", "İğrenç bir yaratıksın" tepkileri geldi.