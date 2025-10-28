MAGAZİN

Uykucu galasında gözler Demet Özdemir'i aradı! Çağatay Ulusoy'a mesaj...

Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Uykucu'nun galasında yakışıklı oyuncunun eski partnerleri de vardı. Ancak gözler Eşref Rüya'daki partneri Demet Özdemir'i aradı. Paylaşım gecikmedi.

Kubra Akalın

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yer aldığı ‘Uykucu’ filmi, 29 Ekim’de vizyona giriyor. Bir ajanlık hikâyesinin anlatıldığı filmde Ulusoy ile Sangu’nun canlandırdığı Ferman ve Saye karakterleri gizli bir örgütün ölümcül oyununda birbirleriyle yakınlaşıyor.

Poll Films’in yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal da yer alıyor.

Uykucu galası ise 27 Ekim'de pek çok ünlü oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Çağatay Ulusoy'un eski partnerleri de galada boy gösterdi.

Ancak Eşref Rüya'daki partneri Demet Özdemir'in galada olmaması gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada bu konu konuşulurken güzel oyuncudan da paylaşım gecikmedi.

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy'a destek paylaşımı yaparak "Orada değilim ama tüm kalbim ile tebrik ediyorum! Bol gişeli olsun" dedi.

