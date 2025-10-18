MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyordu! Ziynet Sali günler sonra sessizliğini bozdu! 'Kim telafi edecek?'

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Ziynet Sali, yurt dışından döndükten sonra ifade vermişti. Soruşturma kapsamında uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasının ardından ünlü isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyordu! Ziynet Sali günler sonra sessizliğini bozdu! 'Kim telafi edecek?'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alındı.

Operasyon günü yurt dışında bulunan Ziynet Sali, Türkiye’ye dönünce soruşturma kapsamında ifade vermişti. “Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım” diyen ünlü isim test sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk paylaşımını yaptı.

Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyordu! Ziynet Sali günler sonra sessizliğini bozdu! Kim telafi edecek? 1

Sali; 'Şimdi benim annemin, babamın, ailemin üzüntüsünü kim telafi edecek?' ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyordu! Ziynet Sali günler sonra sessizliğini bozdu! Kim telafi edecek? 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Serveti araştırılsın' denmişti! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti'Serveti araştırılsın' denmişti! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti
Uyuşturucu test sonucu çıktı! 'Beni yargılayan herkesi...' Uyuşturucu test sonucu çıktı! 'Beni yargılayan herkesi...'

Anahtar Kelimeler:
Ziynet Sali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.