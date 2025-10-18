Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyordu! Ziynet Sali günler sonra sessizliğini bozdu! 'Kim telafi edecek?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alındı.

Operasyon günü yurt dışında bulunan Ziynet Sali, Türkiye’ye dönünce soruşturma kapsamında ifade vermişti. “Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım” diyen ünlü isim test sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk paylaşımını yaptı.

Sali; 'Şimdi benim annemin, babamın, ailemin üzüntüsünü kim telafi edecek?' ifadelerini kullandı.