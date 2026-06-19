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Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu'dan açıklama gecikmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerden şarkıcı Kenan Doğulu'nun test sonucu pozitif çıktı. Ünlü isim, kendi yaptırdığı test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak ilk açıklamasını yaptı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu'dan açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu dan açıklama gecikmedi 1

Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan şarkıcı Kenan Doğulu, kendi yaptırdığı testin sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu dan açıklama gecikmedi 2

Ünlü ismin yaptığı açıklama şöyle; ''Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim. Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum''

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Kenan Doğulu dan açıklama gecikmedi 3

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Beren Saat Kenan Doğulu
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