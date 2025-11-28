MAGAZİN

Uyuşturucu testi pozitif çıkan şarkıcı İrem Derici ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8’inin testi pozitif çıktı.Testi pozitif çıkan isimlerden şarkıcı İrem Derici ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

19 KİŞİDEN 8'İNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi.

"SONUÇLARIM TERTEMİZ ÇIKTI"

Açıklama yapan İrem Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi. Derici'nin avukatı ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti.

(DHA)

28 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
