Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı! Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama: 'Tövbe sürecinden geçiyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık’ta yakalama kararı çıkartılmıştı.

Subaşı 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönüş yapmış ve İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

Subaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından ve ATK’da alınan saç ve kan örneğinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılmıştı.

KOKAİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Subaş’nın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

Test sonucunun açıklanmasının ardından Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir video çekip yayınladı; Subaşı şu ifadeleri kullandı;

''Hakkımda söylenenlerin her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın ritminin benim seçimlerinden olduğunu, tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişiminin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum.

Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı gerçek kararları aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ver her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inançla ve sorumlulukla yaşamak. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımdan ben sorumluyum. Bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe devam etmeyi seçiyorum.''

"HERKESE SEVGİLER"

Subaşı, son olarak "Daha farkında ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir niyetim diyeyim böyle herkese sevgiler." diyerek sözlerini tamamladı.