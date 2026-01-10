MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı! Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama: 'Tövbe sürecinden geçiyorum'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde pozitif sonuç çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayatına dair yeni kararlar aldığını ve samimi bir tövbe sürecine girdiğini ifade etti.

Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı! Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama: 'Tövbe sürecinden geçiyorum'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık’ta yakalama kararı çıkartılmıştı.

Subaşı 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönüş yapmış ve İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı! Şeyma Subaşı ndan yeni açıklama: Tövbe sürecinden geçiyorum 1

Subaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından ve ATK’da alınan saç ve kan örneğinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılmıştı.

KOKAİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Subaş’nın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

Test sonucunun açıklanmasının ardından Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir video çekip yayınladı; Subaşı şu ifadeleri kullandı;

Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı! Şeyma Subaşı ndan yeni açıklama: Tövbe sürecinden geçiyorum 2

''Hakkımda söylenenlerin her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın ritminin benim seçimlerinden olduğunu, tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişiminin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum.

Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı gerçek kararları aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ver her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inançla ve sorumlulukla yaşamak. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımdan ben sorumluyum. Bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe devam etmeyi seçiyorum.''

Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı! Şeyma Subaşı ndan yeni açıklama: Tövbe sürecinden geçiyorum 3

"HERKESE SEVGİLER"

Subaşı, son olarak "Daha farkında ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir niyetim diyeyim böyle herkese sevgiler." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Son haliyle gündem oldu Yıllardır ekrana çıkmıyor! Son haliyle gündem oldu
Testi pozitif çıktı! Kanlıca’daki evinde karantinada Testi pozitif çıktı! Kanlıca’daki evinde karantinada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.