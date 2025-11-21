MAGAZİN

Uyuşturucu testinden sonra alkol testi de pozitif çıktı! Birce Akalay'ın ehliyetine el konuldu

Geçtiğimiz aylarda ünlülere yönelik olarak gerçekleştirilen 'uyuşturucu' soruşturmasında adı geçen ve evinden operasyonla alınan ünlü oyuncu Birce Akalay şimdi de alkollü araç kullanırken yakalandı. tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre, ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı. Bu isimlerden biri de Birce Akalay olmuştu.

Ünlü isimler ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra açıklanan sonuçlarda 8 ismin test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Akalay'ın da test sonucu pozitif çıkmış ancak ünlü isim sonuçlara itiraz edeceğini açıklamıştı.

Birce Akalay şimdi de Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına takıldı. tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Akalay'a alkol testi yapıldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ünlü oyuncunun promil testi 1.12 çıktı. Ünlü ismin ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

