MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir'de üzen veda! Uzak Şehir'in Ümmü'sü ailevi sebep yüzünden projeden ayrıldı | Yerine gelen isim...

Yeni sezon için sete çıkan Uzak Şehir dizisinde üzen bir ayrılık yaşandı. Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde diziden ailevi sebeplerden ayrılınca yerine o isim geldi.

Uzak Şehir'de üzen veda! Uzak Şehir'in Ümmü'sü ailevi sebep yüzünden projeden ayrıldı | Yerine gelen isim...
Kubra Akalın

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle izleyicilerini ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi için ikinci sezon hazırlıkları başladı.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizide bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Uzak Şehir de üzen veda! Uzak Şehir in Ümmü sü ailevi sebep yüzünden projeden ayrıldı | Yerine gelen isim... 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ümmü'sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandıracak.

UZAK ŞEHİR MİNE AYRILIYOR MU?

Öte yandan Uzak Şehir dizisinde "Mine" karakterini canlandıran Mine Kılıç, yeni sezon öncesi ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Uzak Şehir de üzen veda! Uzak Şehir in Ümmü sü ailevi sebep yüzünden projeden ayrıldı | Yerine gelen isim... 2

Mine’ye hayat veren Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. Bu durum başarılı oyuncunun “Uzak Şehir”den ayrılacağı söylentisini güçlendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfşalara bir yenisini ekledi! Yaşadığı tacizleri anlattıİfşalara bir yenisini ekledi! Yaşadığı tacizleri anlattı
Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek

Temu ve Shein'e limit düzenlemesi mi geliyor?

Temu ve Shein'e limit düzenlemesi mi geliyor?

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

Üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.