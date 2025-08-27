Uzak Şehir'de üzen veda! Uzak Şehir'in Ümmü'sü ailevi sebep yüzünden projeden ayrıldı | Yerine gelen isim...

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle izleyicilerini ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi için ikinci sezon hazırlıkları başladı.
15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizide bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ümmü'sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandıracak.
Öte yandan Uzak Şehir dizisinde "Mine" karakterini canlandıran Mine Kılıç, yeni sezon öncesi ayrılık haberleriyle gündeme geldi.
Mine’ye hayat veren Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. Bu durum başarılı oyuncunun “Uzak Şehir”den ayrılacağı söylentisini güçlendirdi.
