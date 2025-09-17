Uzak Şehir'e rakip olacaktı! Ben Leman dizisi daha başlamadan değiştirildi! Sosyal medyada yorum yağdı

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Ben Leman” dizisi 29 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecekti. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'e rakip olmaya hazırlanan Ben Leman dizisi daha başlamadan şaşırtan bir değişiklik yaşandı.

Uzak Şehir'in yeni sezonu yaklaşık 14 reytingle açılış yapınca Ben Leman'ın yayın gününün değiştirilmesi karar verildi. Yeni diziden tarihsiz fragman yayınlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya imzalı dizinin cuma gününe alınması planlanıyor. Ben Leman'ın yayın gününün değiştirilmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sosyal medyada; 'Uzak Şehir'e kimse rakip olamaz', 'Mekanın sahibi gelince', 'Pazartesiye dizi koyamıyorlar resmen', 'İyi karar olmuş', 'Pazartesi işi çok zordu' gibi yorumlar yapıldı.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmenliğini Semih Bağcı’nın yaptığı dizinin özgün hikâyesi Yekta Torun’a ait. Senaryo ekibinde Torun’a Hilal Yıldız eşlik ediyor.

BEN LEMAN KONUSU NEDİR?

İzleyiciyi geçmişle bugünün kesiştiği bir dünyaya davet eden “Ben Leman”; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in iç içe geçen yaşamlarına odaklanıyor. Yıllar önce gizlenmiş sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların sınandığı, derin yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye; sakin görünen hayatların ardında kopan fırtınaları gözler önüne seriyor.

BEN LEMAN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizide ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok başarılı oyuncu da rol alıyor.