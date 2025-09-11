Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisi Berk Cankat'ı paylaşıp not düştü

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.
Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.
Yaz tatilini birlikte geçiren ünlü çift şimdilerde yeniden mesafelere yenik düştü. Dizinin ikinci sezon çekimleri için soluğu Mardin'de alan Sinem Ünsal gece saatlerinde aşka geldi.
Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile sarıldığı romantik bir karesini yayınlayıp 'özledim' notunu düştü. Ünlü çiftin asansör pozu kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
