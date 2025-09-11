MAGAZİN

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisi Berk Cankat'ı paylaşıp not düştü

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile sessiz sedasız evlendiği iddiaları gündeme gelmişti. Şimdilerde ikinci sezon çekimleri için yeniden soluğu Mardin'de alan Ünsal sevgilisine olan özlemi sosyal medyadan dile getirdi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisi Berk Cankat'ı paylaşıp not düştü
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisi Berk Cankat ı paylaşıp not düştü 1

Yaz tatilini birlikte geçiren ünlü çift şimdilerde yeniden mesafelere yenik düştü. Dizinin ikinci sezon çekimleri için soluğu Mardin'de alan Sinem Ünsal gece saatlerinde aşka geldi.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisi Berk Cankat ı paylaşıp not düştü 2

Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile sarıldığı romantik bir karesini yayınlayıp 'özledim' notunu düştü. Ünlü çiftin asansör pozu kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

