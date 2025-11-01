Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal reklam çekimi için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Çekim için hazırlandığı anları yayınlayan Ünsal, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Sinem Ünsal'ın yayınladığı video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin saçı, makyajı ve iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.