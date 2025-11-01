MAGAZİN

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal reklam çekimi için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir reklam çekimi için hazırlandığı anları paylaştı. Ünsal'ın iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal reklam çekimi için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 1

Çekim için hazırlandığı anları yayınlayan Ünsal, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal reklam çekimi için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 2

Sinem Ünsal'ın yayınladığı video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin saçı, makyajı ve iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal reklam çekimi için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 3

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal reklam çekimi için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 4

