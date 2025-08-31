MAGAZİN

Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ne kadar kazanıyor? Bölüm başı kazançları ortaya çıktı

Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba son dönemin favori partnerleri olarak dikkat çekiyor. Reyting rekorları kıran dizinin yıldızlarının bölüm başı kazançları ortaya çıktı.

Kubra Akalın

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezon için sete çıktı. Alya ve Cihan'ın havaalanı sahnesi ile sezona veda eden Uzak Şehir 15 Eylül'de başlayacak. 15 Eylül 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölüm ile Alya ve Cihan'ın ilişkisinin boyut atlayıp atlamayacağı belli olacak.

Çekimlerine Mardin’in ev sahipliği yaptığı AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir'in başrolleri Alya ve Cihan'a hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da gündemden düşmüyor.

Özel hayatlarıyla da dikkat çeken ikiliye dair GazeteMagazin'de yeni bir iddia gündeme geldi.

Alya ve Cihan karakterlerine hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in 2. sezonunda bölüm başı 1.5 milyon TL kazanacak.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ ÇOK KONUŞULDU

Uzak Şehir sezon finaliyle günlerce konuşuldu. Cihan'ın Alya'ya 'gitme' demesi ve ikilinin öpüşmesi uzun süre gündemde kaldı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı dizi, ilk sezonuyla büyük ilgi çekerken, yeni sezon için çekimler Ağustos 2025’te başladı ve yeni bölümün 15 Eylül 2025’te ekrana geleceği açıklandı.

Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
