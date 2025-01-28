MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba 'Sıla'dan dayak yedim' dedi! Açıklaması olay oldu

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba 'Sıla'dan dayak yedim' dedi! Açıklaması olay oldu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.01.2025 18:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzak Şehir dizisinde 'Cihan Albora' karakterini canlandıran Ozan Akbaba, bir takipçisinin yaptığı yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Sıla'dan dayak yediğini söyleyince gündem oldu.

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba 'Sıla'dan dayak yedim' dedi! Açıklaması olay oldu

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyordu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi seyirci tarafından çok sevildi.

672f23d3da74fb6d947b6830

Ozan Akbaba ise dizinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Son olarak, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıt olay oldu.

67232f75a079b2e2838b7596

"SILA'DAN DAYAK YEDİM"

Takipçisi, "Günaydın. Hazırlanırken haberler varsa dinlerim diye TV gezerken bir baktım bu saatte Kuzey Güney... Tam da Kuzey'in Sümer'e "Seni dövmekten sıkıldım" dediği sahne... Ozan Akbaba bu dizide o kadar dayak yiyor ki Uzak Şehir'deki aşiret reisi mood'una bir türlü oturtamıyorum" yorumunu yaptı.

ndsndndsdds-esmm

Akbaba, "Evet, çok iyi dayak yediğim için sürekli dayak yeme sahnesi yazıldı. Başka dayak yeme sahnelerimi de yazmak istersen eğer Sıla'nın klibinde de dayak yedim. Sonra o klibi Beyaz ti'ye aldı, onda da dayak yedim. Bence onları da izle" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-01-28 184909

'Engelliyorum' diyerek açıkladı! Bu sefer kızdı... 'Engelliyorum' diyerek açıkladı! Bu sefer kızdı...
Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Emeklinin yüzünü bu yasa güldürür! "Artık böyle devam etmesi mümkün değil"

Emeklinin yüzünü bu yasa güldürür! "Artık böyle devam etmesi mümkün değil"

Kuyruk alev alev yandı... Havalimanında yangın paniği!

Kuyruk alev alev yandı... Havalimanında yangın paniği!

Belediye binasına 'icra' şoku! Makam odasındaki eşyalar haczedildi

Belediye binasına 'icra' şoku! Makam odasındaki eşyalar haczedildi

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder: Benden bu kadar...

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder: Benden bu kadar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.