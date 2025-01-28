Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba 'Sıla'dan dayak yedim' dedi! Açıklaması olay oldu

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyordu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi seyirci tarafından çok sevildi.

Ozan Akbaba ise dizinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Son olarak, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıt olay oldu.

"SILA'DAN DAYAK YEDİM"

Takipçisi, "Günaydın. Hazırlanırken haberler varsa dinlerim diye TV gezerken bir baktım bu saatte Kuzey Güney... Tam da Kuzey'in Sümer'e "Seni dövmekten sıkıldım" dediği sahne... Ozan Akbaba bu dizide o kadar dayak yiyor ki Uzak Şehir'deki aşiret reisi mood'una bir türlü oturtamıyorum" yorumunu yaptı.

Akbaba, "Evet, çok iyi dayak yediğim için sürekli dayak yeme sahnesi yazıldı. Başka dayak yeme sahnelerimi de yazmak istersen eğer Sıla'nın klibinde de dayak yedim. Sonra o klibi Beyaz ti'ye aldı, onda da dayak yedim. Bence onları da izle" dedi.