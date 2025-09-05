MAGAZİN

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! ''Şanslı adam''

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Cihan karakteriyle fırtınalar estiren Ozan Akbaba sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Akbaba, son olarak eşi Buket ile bir karesini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! ''Şanslı adam''
Öznur Yaslı İkier

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

REKOR KIRDI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak eşi Buket Akbaba ile bir karesini yayınladı. Ünlü ismin 'İyi ki. Seviyorum...' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 1

Kısa sürede 600 bin beğeniye ulaşan oyuncu tek bir paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Yüzde 29,1 etkileşim oranı yakalayan Akbaba, bu paylaşımı ile sosyal medyada “fenomen” etkileşimlerini geride bıraktı.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 2

YORUM YAĞDI

Ozan Akbaba'nın eşiyle karesine sosyal medyada; 'Çok güzelsiniz', 'Şanslı adam', 'yüzünüz hep gülsün', 'Allah mutluluğu sizden eksik etmesin' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba eşini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 3

