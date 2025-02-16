Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba eşiyle pozunu paylaştı! Yorum yağdı: Eşiniz çok güzel

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki etkileyici performansıyla hafızalara kazınan Ozan Akbaba yeni dizisi "Uzak Şehir" ile son dönemde adından söz ettiriyor.

Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, bir yandan ekranlarda büyük ilgi görürken, özel hayatındaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ozan Akbaba’nın son sosyal medya paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Eşi Buket Akbaba ile birlikte çekildiği mutlu bir fotoğrafı paylaşan Akbaba, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Hayranları, fotoğrafın altına “gerçek aşk” ve “çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlarda bulundu.

"EŞİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ozan Akbaba, "Uzak Şehir"deki başarılı performansının yanı sıra, özel hayatıyla da sosyal medyada sıkça gündem oluyor. Ozan Akbaba son olarak katıldığı bir programda yaptığı son romantik şeyin ne olduğu sorulunca şu yanıtı vermişti:

"Çekimler Mardin'de olduğum için ailemi az görmüştüm, çok özlüyorum eşimi ve çocuğumu. O kadar uzun zaman sonra eşimi görmek iyi geliyor. Romantizme dahilse ona güzel baktığımı hissediyorum."